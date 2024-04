Podcast Azul. Estamos num ponto de viragem da litigância climática?

Nesta entrevista ao podcast do Azul, Maria Antonia Tigre, directora para litigância climática do Sabin Center, da Universidade de Columbia, explica o impacto da decisão desta semana do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em futuros processos climáticos na Europa e no mundo, assim como dos pareceres consultivos que deverão ser publicados este ano por outros três tribunais internacionais.

