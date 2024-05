Podcast Azul. Rewilding: ajudar a natureza a cuidar dela própria

Visitamos o Vale Carapito, propriedade da associação Rewilding Portugal, rodeados de vida. Logo à entrada, encontramos uma manada de cavalos Sorraia, uma subespécie de origem portuguesa com características que serão mais semelhantes aos ancestrais, que ali vivem em regime “semi-selvagem”. “Esta é a manada do Nilo”, conta-nos Pedro Prata, director executivo e líder da equipa da ONG.

Neste episódio do podcast Azul, acompanhamos a reportagem do Azul para conhecer parte do trabalho da associação Rewilding Portugal. O coração deste trabalho está no Grande Vale do Côa, onde têm restaurado a paisagem com esta abordagem à renaturalização em que, recuperando as funcionalidades dos ecossistemas, dá-se um empurrãozinho para que a natureza aprenda a cuidar de si mesma, eventualmente, sem a presença humana.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

