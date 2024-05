Podcast Azul. Dia da Europa: “A transição vai acontecer quer queiramos quer não”

Neste episódio, ouvimos o eurodeputado independente Francisco Guerreiro, integrado no grupo d’Os Verdes no Parlamento Europeu.

Neutralidade carbónica até 2050. Um corte de 55% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Um sistema alimentar mais sustentável. Mais protecção da natureza. Cidades mais amigas do ambiente. Poluição zero. O que aconteceu às promessas do Pacto Ecológico Europeu? A um mês das eleições europeias, é altura de fazer um balanço destes cinco anos e olhar também para os desafios da próxima legislatura.

Neste episódio do podcast Azul, publicado no Dia da Europa, ouvimos o eurodeputado independente Francisco Guerreiro, integrado no grupo d’Os Verdes no Parlamento Europeu, para comentar o quanto se avançou nas questões de ambiente e clima nos últimos cinco anos.

O eurodeputado português fala ainda sobre a protecção do bem-estar animal, uma das suas prioridades políticas, e do documentário que produziu, “Carne: a pegada insustentável”, com realização de Hugo Almeida, que está disponível na plataforma gratuita Waterbear.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

