Podcast Azul. O que é isso do hidrogénio verde?

Neste episódio do podcast Azul ouvimos a investigadora Patrícia Fortes, investigadora do departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, sobre o que é o hidrogénio verde, como é produzido e que mudanças poderá trazer para o "mix energético" de uma União Europeia com menos produção de carbono.

