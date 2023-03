Podcast Azul. Uma minifloresta é um livro que se escreve em conjunto

Fazer nascer uma floresta pode parecer um plano complicado, e foi por isso que, na contagem decrescente para o dia da Árvore, a 21 de Março, o Azul publicou, em parceria com o projecto 1Planet4All, um guia com 12 passos para criar uma minifloresta.

Os benefícios são imensos, tanto para natureza como para a comunidade envolvida no projecto. E, claro, são uma ferramenta muito rica na adaptação das cidades às alterações climáticas.

Neste episódio do podcast Azul, conversamos com os biólogos David Avelar e António Alexandre, membros da empresa 2adapt e parceiros do 1Planet4All na criação da FCULresta, para compreender como funcionam as miniflorestas urbanas e como foi o processo de trazer o método de Akira Miyawaki para o clima mediterrânico.

Deixamos ainda uma sugestão para explorar no site do Azul:

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.