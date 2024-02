Podcast Azul. “Proteger a saúde é colocar o ambiente em todas as políticas”

Neste episódio, ouvimos o médico Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

As alterações climáticas são um dos desafios mais complexos que enfrentamos globalmente, com soluções que dependem da colaboração de vários sectores, públicos e privados, para que a transição ecológica se torne uma realidade. Contudo, questões tão importantes como a ligação entre saúde e as alterações climáticas e degradação ambiental têm estado longe do ambiente de campanha — mas não tem de ser assim.

Neste episódio do podcast Azul, falamos com o médico Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA). No início de Fevereiro, esta aliança lançou um manifesto com 25 propostas para as eleições legislativas, onde apela aos partidos políticos que incluam nos seus programas eleitorais e na acção governativa medidas concretas na área da saúde e ambiente.

