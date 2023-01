Podcast Azul. Os desafios da transição energética, um dilema de cada vez

Neste episódio, falámos com o investigador Carlos Santos Silva sobre os desafios da transição energética. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Esta semana, olhamos para os desafios da transição energética: em que é que consumimos electricidade, de onde vem a nossa energia e o que temos feito no caminho para substituir os combustíveis fósseis. Conseguimos depender apenas de energias renováveis? Como lidar com as contradições do hidrogénio verde ou da energia nuclear? É possível uma transição justa?

Neste episódio do podcast Azul, conversámos com Carlos Santos Silva, professor em Ambiente e Energia do Instituto Superior Técnico e investigador do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (IN+).

Deixamos ainda algumas sugestões para explorar no site do Azul:

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.