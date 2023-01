Podcast Azul. Cimento: por que motivo é tão difícil reduzir a pegada ecológica desta indústria?

Neste episódio, a engenheira química Rita Prates, da associação Zero, fala sobre a pegada carbónica da indústria cimenteira. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

A indústria do cimento tem uma pegada carbónica considerável. Como reduzir o impacto ecológico de um sector cujas emissões de dióxido de carbono (CO2) são "difíceis de abater"?

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Rita Prates, da associação ambientalista Zero. A especialista em Engenharia Química falou-nos sobre o clínquer - é em boa parte por causa deste pequeno material granular, o "ingrediente" principal do cimento, que a indústria tem uma actividade tão pesada em carbono - e o facto de, na sua óptica, as compensações de carbono serem perigosas.

Deixamos ainda algumas sugestões para explorar no site do Azul:

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.