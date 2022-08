O mistério do tubarão-da-gronelândia descoberto nas Caraíbas

Uma cientista que está a estudar tubarões-tigre no atol de Glover, no Belize, a segunda maior barreira de coral do mundo, teve a maior surpresa da sua vida numa madrugada tempestuosa. O que lhe apareceu na linha não era um tubarão-tigre, era uma criatura alongada, lenta, escura, cuja pele parecia pedra polida, antiga, com olhos azuis. Como veio a perceber, depois de o fotografar e enviar as fotos para o seu orientador de doutoramento, tratava-se de um tubarão-da-gronelândia – um animal que se julga poder viver até 400 anos, mas frequentando as geladas águas do Árctico, e não as águas amenas das Caraíbas.