Ursos polares isolados na Gronelândia adaptam-se às alterações climáticas

Uma população isolada de ursos polares na Gronelândia fez uma adaptação inteligente ao declínio do gelo marinho do qual dependem como plataforma de caça às focas, oferecendo alguma esperança para esta espécie em pelo menos alguns locais no aquecimento do Árctico. Esta população de várias centenas de ursos, que habita parte da costa sudeste da Gronelândia no Estreito da Dinamarca, sobreviveu apenas com acesso simplificado ao gelo formado a partir da água do mar congelada, conseguindo continuar a caçar utilizando pedaços de gelo de água doce no frágil lençol de gelo da Gronelândia, disseram os investigadores esta quinta-feira.

“Sobrevivem em fiordes que são livres de gelo marinho mais de oito meses do ano porque têm acesso a gelo - água doce - sobre o qual podem caçar. Este habitat - ou seja, este gelo glaciar de água doce - é invulgar na maior parte do Árctico”, disse a cientista polar da Universidade de Washington Kristin Laidre, principal autora do estudo publicado na revista Science.

Foto Um grupo familiar de ursos polares, composto por uma fêmea adulta (esquerda) e duas crias, atravessa o glaciar no sudeste da Gronelândia em Setembro de 2016. NASA OMG

Estes são considerados os ursos polares mais geneticamente isolados do mundo, distintos das espécies de 19 outras populações conhecidas. Foram quase inteiramente isolados de outros ursos polares durante várias centenas de anos, sem qualquer prova de abandono deste local, embora tenham surgido algumas provas de uma chegada ocasional de outros locais.

Estes ursos estão “a viver no limite do que acreditamos ser fisiologicamente possível”, disse a bióloga molecular evolutiva e co-autora do estudo Beth Shapiro da Universidade da Califórnia, Santa Cruz e do Instituto Médico Howard Hughes. “Estes ursos não estão a prosperar. Reproduzem-se mais lentamente, são “mais pequenos em tamanho. Mas, o que é importante, é que eles estão a sobreviver. É difícil saber ainda se estas diferenças são impulsionadas por adaptações genéticas ou simplesmente por uma resposta diferente dos ursos polares a um clima e habitat muito diferentes”, acrescentou Shapiro.

Os ursos polares, em número aproximado de 26.000 no total, são particularmente ameaçados devido às alterações climáticas à medida que o aumento de temperatura transformam a paisagem árctica e os privam da sua habitual plataforma de gelo marinho para caçar as suas presas principais, focas anilhadas e focas barbudas.

“A perda do gelo marinho do Árctico continua a ser a principal ameaça para todos os ursos polares. Este estudo não muda isso”, disse Kristin Laidre.

Foto A localização por satélite mostra que as populações de ursos polares do sudeste e nordeste são distintas e têm comportamentos diferentes. As linhas azuis mostram que os ursos polares do Nordeste da Gronelândia viajam através de extensos gelos marinhos para caçar. As linhas vermelhas mostram que os ursos polares do sudeste da Gronelândia têm movimentos mais limitados dentro dos seus fiordes de origem ou fiordes vizinhos. Laidre et al./Science

A população do sudeste da Gronelândia está geograficamente cercada, com picos montanhosos recortados, o lençol de gelo da Gronelândia de um lado e o oceano aberto do outro. Na Primavera, os ursos vagueiam pelo gelo marinho e pelos glaciares, com icebergues congelados no gelo marinho. No Verão, há água aberta com pedaços de gelo glacial flutuante nas frentes dos glaciares, dos quais os ursos caçam. Este tipo de habitat só é encontrado em partes da Gronelândia e Svalbard, um arquipélago do Oceano Árctico.

“Esta utilização de gelo glaciar não foi documentada antes e representa um comportamento único”, disse John Whiteman, cientista chefe de investigação do grupo de conservação Polar Bears International e professor de biologia na Universidade Old Dominion na Virgínia, que não esteve envolvido no estudo.

“Este estudo deveria também suscitar uma pesquisa de habitats semelhantes de todas as espécies de ursos polares. Contudo, o gelo glacial é um componente menor da calota marinha no Árctico, em comparação com o gelo formado pela água do mar gelada”, disse Whiteman.

Os investigadores recolheram dados genéticos, de movimento e populacionais, incluindo a localização por satélite de alguns ursos e a sua observação a partir de um helicóptero. “Parecem simplesmente um pequeno ponto amarelo sobre o gelo branco, ou segue-se o seu rasto na neve para os encontrar”, disse Kristin Laidre.

Shapiro disse que as descobertas podem proporcionar um vislumbre de como os ursos polares sobreviveram aos períodos quentes anteriores ao longo dos cerca de 500.000 anos desde que se separaram evolutivamente dos ursos castanhos.

“Os ursos polares estão em apuros”, acrescentou Beth Shapiro. “É evidente que se não conseguirmos “abrandar o ritmo do aquecimento global, os ursos polares estão numa trajectória de extinção. Quanto mais pudermos aprender sobre esta espécie notável, melhor seremos capazes de os ajudar a sobreviver nos próximos 50 a 100 anos”.