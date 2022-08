Estado político de emergência permanente

“[O aumento da violência] Uma combinação de factores como a deterioração socioeconómica, a urbanização, o aumento da desigualdade, o declínio do desempenho da polícia e os altos níveis de corrupção policial. Um dos principais factores para os homicídios em muitas áreas é a disponibilidade de armas de fogo, que muitas vezes está interligada com as redes criminosas.” Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul