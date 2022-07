PS quer saber se fala com o PSD A ou com PSD B sobre revisão do regimento da AR

O líder parlamentar do PS afirma-se aberto a um consenso sobre a periodicidade dos debates com o Governo, em particular com o primeiro-ministro, mas quer saber se fala com o “PPD/PSD A ou com o PPD/PSD B”. Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias no final da reunião semanal do grupo parlamentar do PS, depois de interrogado se está disponível para um consenso com o PSD em matéria de revisão do regimento da Assembleia da República (AR).