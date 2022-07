Moção de censura do Chega é “um exercício de oportunidade política”, afirma António Costa

Um “exercício de oportunidade política na competição com os outros partidos da oposição": é assim que o primeiro-ministro classifica a primeira moção de censura ao seu Governo, apresentada pelo Chega “no dia em que o PSD iniciava o seu congresso com uma nova liderança” e marcada para o dia em que “estava prevista uma interpelação do PCP”. Com o chumbo garantido por toda a esquerda e os deputados únicos e perante a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal, António Costa sublinhou que o Chega fica “à parte da oposição”.

No arranque do debate, que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República, depois de ouvir as razões apresentadas por André Ventura, António Costa começou por descartar o último argumento do opositor, relativo ao caso do novo aeroporto de Lisboa envolvendo o ministro Pedro Nuno Santos: “O último pretexto refere-se a um erro efectivamente grave, mas tão efémero que já tinha sido resolvido na véspera da apresentação da moção de censura.”

Na apresentação da moção de censura, André Ventura tinha tentado sacudir a crítica de oportunismo político por antecipação: “Não é por motivos de agenda política, é por causa do caos nos serviços essenciais”, disse. Elencou “o caos nas urgências” dos hospitais, “o aumento dos preços e do custo de vida”, em particular dos combustíveis e da energia - “sexta electricidade mais cara da UE” -, a falta de apoios anunciados aos agricultores e por fim “o caos nos aeroportos” e “um ministro que já não existe e que está sentado na última fila da bancada mas que já queria estar sentado noutro lugar qualquer”.

“O que aconteceu envergonhou este país”, um “circo parlamentar, com um primeiro-ministro a desautorizar o ministro e o ministro a pedir desculpa e o caos no aeroporta a continuar todos os dias”, afirmou Ventura.

Mas António Costa não alimentou o assunto. Preferiu falar daquilo “que preocupa os portugueses, o aumento do custo de vida e o Serviço Nacional de Saúde” e contra-atacar. “O Chega vocifera muito mas nada propõe e nada resolve, o que confirma que os populistas reconhecem os problemas, enquanto os responsáveis trabalham para os resolver”.

O primeiro-ministro desfiou, a seguir, os argumentos e as respostas do Governo. Sublinhou que a “inflação é importada, fruto da pandemia e agravada pela guerra, e exige medidas de natureza global e à escala da União Europeia que actuem sobre as causas do aumento dos preços”. Ainda assim, afirmou que o Governo “adoptou medidas para conter o preço final da electricidade e dos combustíveis”, lembrando a redução do IVA na electricidade para 13%, o Mecanismo Ibérico implementado que permitiu que “em 15 dias tenha permitido uma poupança média de 14% no custo de energia” e as medidas que permitiram que “um depósito de 50 litros de gasolina custe menos 16 euros e um de gasóleo menos 14 euros do que se nada tivéssemos feito”.