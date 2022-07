Cinco partidos querem regresso dos debates quinzenais, PS e PSD em silêncio

Esta quarta-feira termina o prazo para os partidos entregarem as suas propostas de alteração ao regimento da Assembleia da República, que determinará a frequência com que o primeiro-ministro irá ao plenário. As propostas já deveriam estar em discussão, mas o PSD pediu para o prazo de entrega ser adiado para depois do congresso do último fim-de-semana, para que o seu novo líder, Luís Montenegro, tivesse a oportunidade de participar na discussão – e os socialistas aceitaram.