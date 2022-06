António Costa vs Pedro Nuno Santos: uma relação turbulenta

Desta vez quase resultou em demissão, mas as fricções entre António Costa e o ministro das Infra-estruturas e da Habitação já se acumulam desde que Pedro Nuno Santos era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, altura em que se assumiu como figura central nas negociações com os parceiros políticos do Governo. Do plano de reestruturação da TAP, à escolha de Miguel Frasquilho pelo governante para a companhia aérea, passando pelo apoio do ministro a Ana Gomes nas eleições presidenciais, a relação tem-se mostrado turbulenta desde que Pedro Nuno Santos se posicionou como sucessor do primeiro-ministro no congresso do PS de 2018. E culminou na desautorização do tutelar da pasta das Infra-estruturas por parte do líder do executivo acerca do novo aeroporto de Lisboa, que levou inclusive a pedidos de saída do ministro do actual Governo.