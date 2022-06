“Gostaria que a UE olhasse para os processos de adesão de forma menos burocrática”

“Reduzir a nossa dependência relativamente a Estados autoritários é uma das lições que temos de aprender com esta guerra”, defende Lars Klingbeil, co-presidente do SPD alemão. A Europa, diz, tem de reforçar o seu papel no mundo.

Lars Klingbeil, co-presidente do SPD alemão com Saskia Esken, desde Dezembro de 2021, esteve em Lisboa num périplo europeu que também passou por Madrid, Estocolmo e Bruxelas, onde socialistas e sociais-democratas lideram os respectivos governos. Esteve com António Costa. Falou com representantes dos think-tanks das relações internacionais. Numa entrevista centrada no profundo abalo provocado pela guerra de Putin, falou com o PÚBLICO sobre o papel da Alemanha e sobre o futuro da Europa, que terá de ser muito diferente.