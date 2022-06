EasyJet cancela voos para minimizar perturbações no tráfego

Transportadora não adianta números mas diz que os passageiros afectados serão avisados atempadamente e terão a possibilidade de remarcar as passagens.

A Easyjet anunciou esta segunda-feira o cancelamento de diversos voos, sem determinar o seu número, de modo a reagir às perturbações que têm atingido o tráfego aéreo. De acordo com o comunicado da companhia aérea, a medida afecta as operações ligadas aos aeroportos mais problemáticos, como é o caso de Gatwick (Londres) e de Amesterdão, que já colocaram um máximo no número de voos a operar.

A Easyjet diz que os passageiros afectados serão avisados atempadamente e terão a possibilidade de remarcar as passagens. “Esperamos conseguir remarcar a maioria dos passageiros para voos alternativos”, afirma a empresa, acrescentando que muitos poderão viajar no mesmo dia em que tinham planeado.

De acordo com a empresa, no trimestre que termina a 30 de Setembro a previsão é a de estar a voar a níveis de 90% quando comparado com o mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Devido ao ritmo de recuperação “sem precedentes”, diz a Easyjet, a indústria de aviação está a sofrer problemas operacionais como atrasos no controlo do tráfego aéreo e falta de pessoal em terra, o que provoca atrasos e cancelamentos. Isto é agravado pela falta em trabalhadores em todo o sector, nomeadamente tripulantes e pilotos.

A empresa defende que este é um efeito não recorrente e que a médio prazo a perspectiva mantém-se positiva, destacando a atribuição das 18 slots (faixas horárias de aterragem e descolagem) da TAP em Lisboa no próximo Inverno, o que irá implicar a movimentação de três aeronaves.