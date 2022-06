Bruxelas entrega 18 slots da TAP no aeroporto de Lisboa à EasyJet

Cedência das faixas horárias pela TAP são consequência do plano de reestruturação com apoio público. Easyjet pode usar novas slots a partir de 30 de Outubro. Ryanair ficou em segundo lugar.

A Comissão Europeia anunciou hoje que decidiu entregar 18 faixas diárias (slots) de aterragem e descolagem da TAP no aeroporto de Lisboa à companhia de aviação EasyJet. A cedência de slots era uma contrapartida da aprovação do plano de reestruturação da transportadora portuguesa com ajuda pública. A Ryanair também estava na corrida, mas ficou em segundo lugar na avaliação de Bruxelas. A EasyJet pode começar a usá-las a partir de 30 de Outubro, explorando assim novas rotas de ligação à capital portuguesa.

No comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário indica que “analisou em pormenor as propostas recebidas em função dos critérios de elegibilidade, avaliação e classificação” estabelecidos a 21 de Dezembro de 2021, quando foi dada luz verde aos auxílios públicos à reestruturação da TAP.

"Com base nesta análise, a Comissão classificou a proposta da EasyJet em primeiro lugar”, contrariando assim o entendimento do líder da Ryanair, repetido esta semana por Michael O'Leary em entrevista à Lusa, de que a companhia low cost irlandesa era a opção “mais fiável”.

Segundo Bruxelas, as propostas concorrentes foram avaliadas “com base na capacidade de lugares que as transportadoras poderiam oferecer utilizando as faixas horárias disponibilizadas pela TAP”. “A EasyJet tem agora prioridade para celebrar o acordo de transferência de faixas horárias que lhe permitirá expandir as suas operações no aeroporto de Lisboa e oferecer novos voos a partir de 30 de Outubro de 2022”, lê-se no comunicado.

A vice-presidente executiva Margrethe Vestager, responsável pela política da concorrência considera que esta decisão “incentivará a concorrência no sector europeu da aviação, uma vez que permitirá à EasyJet expandir as suas actividades neste aeroporto congestionado, contribuindo assim para preços justos e para que os consumidores europeus disponham de uma escolha mais alargada”.

A cedência de slots era um dos “remédios” impostos por Bruxelas para aprovar o plano de reestruturação, que inclui uma ajuda estatal de 2550 milhões de euros. O auxílio foi aprovado “sob reserva de serem cumpridas certas condições, nomeadamente um pacote de medidas destinadas a racionalizar as actividades do grupo TAP, a reduzir os seus custos e a limitar as distorções da concorrência”.

O pacote incluía a cedência de faixas horárias no aeroporto de Lisboa, onde a TAP “tem uma forte presença”, sublinha o executivo de Bruxelas. “O aeroporto encontra-se estruturalmente muito congestionado, o que se traduz na impossibilidade de as companhias aéreas terem acesso às faixas horárias de aterragem e de descolagem que solicitam para as suas operações”, destaca no comunicado.

“Por conseguinte, a TAP comprometeu-se a transferir até 18 faixas horárias por dia no aeroporto de Lisboa para uma transportadora aérea concorrente, a fim de permitir a entrada ou a expansão duradouras de uma transportadora concorrente, em benefício dos consumidores.”