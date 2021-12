“Percepção de risco da TAP mudou de imediato” com aprovação do plano

Agora que o plano da TAP foi aprovado pela Comissão Europeia, a companhia aérea ganha um novo fôlego para o processo de reestruturação, que passou a incluir uma fatia de investimento a captar junto dos privados, e não só do Estado (que se prepara para injectar mais cerca de 560 milhões até ao final do ano). A estratégia passa por financiar-se em 360 milhões, numa operação que conta com garantias do Estado. A presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, diz que a operação já está a ser montada, embora sem dar detalhes. Vai também iniciar a negociação dos novos contratos colectivos de trabalho com os sindicatos, que irão substituir os acordos de emergência.

Sobre a hipótese de unir a empresa a outro grupo, diz que essa decisão caberá sempre ao Governo, e que o que a empresa tem de fazer é de ajudar esse cenário com uma melhoria das receitas e redução dos custos. “O único bom casamento é o que tem um bom contrato”, diz, com humor. O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta quinta-feira ao Eco que há seis interessados no horizonte, dos quais três são grupos do sector e três são fundos de investimento. Em relação à perda de 18 slots [faixas horárias para aterragens e descolagens] diárias em Lisboa, a CEO refere que o processo será decidido pela Comissão Europeia e que o impacto para a TAP dependerá de quem ficar com os slots e de como os irá utilizar. Além dos slots, Bruxelas impôs também a venda de alguns activos da empresa (que passou a ser controlada pelo Estado), uma estratégia que não inclui a Portugália.