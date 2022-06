Tráfego aéreo está cada vez mais perto dos valores de 2019

Em Abril, o número de passageiros que desembarcou no aeroporto de Lisboa foi o maior dos últimos 36 meses, chegando aos 2,4 milhões, tendência que se verificou também a nível nacional, segundo os dados do INE. Estes dados demonstram o que Tânia Simões, presidente do regulador do sector da aviação civil, a ANAC, classificou na passada terça-feira de “crescimento de tráfego abrupto”, ligado à retoma do turismo após o eclodir da pandemia de covid-19 em Março de 2020.