Decisão final do novo aeroporto “será sempre do Governo”, diz presidente do IMT

Eduardo Feio, presidente do Instituto da Mobilidade de Transportes, defendeu no Parlamento a legalidade do processo que deu a vitória ao consórcio para fazer a avaliação ambiental estratégica (AAE) do novo aeroporto de Lisboa, formado pela Coba e pela Ineco, ligada ao Estado espanhol.

O presidente do Instituto da Mobilidade de Transportes, Eduardo Feio, foi esta terça-feira à tarde ao Parlamento defender a legalidade do processo que deu a vitória ao consórcio para fazer a avaliação ambiental estratégica (AAE) do novo aeroporto de Lisboa, formado pela Coba e pela Ineco, esta última ligada ao Estado espanhol. Em paralelo, sublinhou que a AAE será sempre um documento “de apoio” e que “a decisão final será sempre do Governo português”, num processo que, diz, é muito escrutinado e com elevados níveis de participação pública.