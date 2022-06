As Áreas Integradas de Gestão da Paisagem ainda não executaram uma nova gestão?

A frase

“O Governo procedeu à assinatura de protocolos com Câmaras Municipais e organizações de proprietários e produtores florestais, visando a criação de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem [AIGP] que previssem a implementação de operações integradas de gestão da paisagem. (...) Contudo, nada está feito, nada está implementado excepto aquilo que já estava feito pelas ZIF [zonas de intervenção florestal] e outras organizações já anteriormente existentes”. Comunicado do PSD-Leiria

O contexto

A acusação é feita pela comissão política distrital do PSD de Leiria, em comunicado, no dia em que passam cinco anos dos incêndios de Pedrógão Grande que provocaram 66 mortos e mais de 240 feridos.

Na sequência da tragédia de 2017, o governo tem tentado resolver o problema do ordenamento da floresta portuguesa. O Programa de Transformação da Paisagem (PTP) foi criado em 2020 e, entre outras medidas, prevê a criação de Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) para “promover a gestão e exploração comum dos espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio”, como se lê na resolução de Conselho de Ministros que cria o programa.

Os factos

Em 2021, foram constituídas 70 Áreas Integradas de Gestão da Paisagem distribuídas por 42 municípios, tendo as candidaturas sido assumidas por câmaras, juntas de freguesia ou associações de produtores florestais. Apenas 29 das 70 AIGP já têm entidade gestora constituída, o que significa que as outras 41 estão numa fase prévia.

Mesmo as AIPG que já têm entidade gestora constituída, antes de avançarem para o terreno, têm que submeter as Operações Integradas de Gestão da Paisagem (documentos que definem a agenda das intervenções e as desenham no terreno) à apreciação dos proprietários das respectivas áreas, um processo que demora tempo. É nessa fase que, por exemplo, está a Aflomação – Associação Florestal de Mação, responsável por gerir cinco AIPG. Há um prazo de três anos para que seja aprovada a OIGP. Caso tal não aconteça, caduca a AIGP.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério do Ambiente e da Acção Climática não respondeu se já há (e quantas) intervenções a passar do papel para o terreno.

Em resumo

Apesar de haver indícios de que as AIPG ainda estão em fase de planeamento, com as várias entidades a desenharem as operações, não há uma informação clara de que nada esteja feito.