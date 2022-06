Em família: o Verão traz mergulhos cheios de artes, animais e até carnavais

TEATRO

Pica-Pau Amarelo

18 de Junho

A companhia Ópera Isto faz uma Incursão ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, a colecção de livros em que Monteiro Lobato reuniu contos e lendas do folclore brasileiro, lembrando personagens como o Saci Pererê, a mula sem cabeça ou a Cuca, e inventando outras, como o Visconde feito de sabugo de milho ou a boneca-de-trapos Emília. É ela a protagonista desta peça, enquanto aspirante a escritora de um ambicioso livro de memórias chamado As Memórias da Vida Muito Maravilhosa de Emília, Marquesa de Rabicó. O passaporte para o Pica-Pau Amarelo – em cena no sábado, às 17h, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz – custa 3€ e destina-se a maiores de três anos.

RAPunzel - Talvez Musical

18 a 2 de Julho

É “uma estória em rap ou um rap a contar a estória”, explica a Byfurcação acerca do título da sua nova peça. A companhia pega no conto dos irmãos Grimm, em que uma princesa de longos cabelos dourados está aprisionada no alto de uma torre, dá-lhe “sons e ritmos diferentes” e ajusta-o ao cenário da Quinta da Ribafria, em Sintra. João Ascenso trata da adaptação, Paulo Cintrão encena e Nuno Cintrão assina a música. Dirigida a maiores de três anos, pode ser vista aos sábados, em duas sessões – 11h e 16h –, com bilhetes a 8€ para crianças até aos 12 anos e 10€ acima dessa idade.

A Caixa de Nove Lados

19 de Junho

Uma avó, uma neta e uma antiga (e mágica) caixa de costura. Assim se compõe a moldura desta peça de teatro de marionetas, escrita por Ricardo Alves. O medo é o tema que atravessa os quadros, mas abordado numa perspectiva cómica que lhe tira o poder através de personagens como “agulhas preguiçosas”, “uma fita métrica tétrica”, “uma velha que, sem querer, põe o pé no buraco de uma agulha” e ainda “um monstro terrível que faz maldades horríveis, qualquer coisa sobre pirâmides e um duende cowboy ensarilhado”. Está no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, com sessão marcada para domingo, às 11h, por 7€.

MÚSICA

Mais Alto!

17 de Junho

Francisca Cortesão e Sérgio Nascimento juntam-se para celebrar o poder da música e chamar os mais novos a reflectir sobre a força das canções nos momentos em que os cidadãos têm de se fazer ouvir. José Mário Branco, Caetano Veloso, Xutos & Pontapés e B Fachada entram nas partituras do espectáculo que o Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, recebe na sexta-feira, às 21h30 (M/6; bilhetes de 3€ a 5€). A Cortesão e Nascimento juntam-se Afonso Cabral e Inês Sousa na interpretação. Isabel Minhós Martins, da Planeta Tangerina, encarrega-se de ir comentando.

O Retábulo de Mestre Pedro

19 de Junho

O último dos Concertos Promenade da época – antes da pausa para o Verão – convida Dom Quixote, Falla e marionetas para uma sessão familiar e descontraída, no Coliseu do Porto. Nas pautas da Orquestra Filarmonia das Beiras, dirigida por Rita Castro Blanco, está O Retábulo de Mestre Pedro, obra que Manuel de Falla compôs sob inspiração do herói romântico de Cervantes e, em particular, de uma cena em que o cavaleiro e o seu escudeiro assistem a um espectáculo de marionetas. Entra assim em palco a companhia S. A. Marionetas, para ajudar a contar a história desta mini-ópera que, segundo a folha de sala, “explora o jogo entre a realidade e a ficção”. José Manuel Valbom Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Olivença Vinagre manipulam os bonecos; Tiago Matos, Pedro Cruz e Vera Silva interpretam as personagens de carne e osso. Toda a função é comentada por Jorge Castro Ribeiro e abrilhantada pelo design multimédia de Sara Botelho. O espectáculo começa às 11h; o preço dos bilhetes vai dos 8€ aos 14€.

EXPOSIÇÃO

De Pólo a Pólo

15 de Junho a 17 de Julho

Um passeio em família pela zona ribeirinha transforma-se numa “viagem fotográfica aos últimos paraísos naturais do planeta”, na companhia de orangotangos, elefantes, pinguins, focas ou leopardos-das-neves. Depois de se ter estreado em Bragança e de ter passado por Portimão, a exposição chega agora a Lagos, levando consigo a moldura da National Geographic e as assinaturas de mais de 30 dos seus fotógrafos (Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen, Tim Laman...). Mais de meia centena de imagens, instaladas ao longo da Avenida dos Descobrimentos, representam a riqueza de todos os biomas do globo, revelando também o impacto da actividade humana e alertando para a urgência da preservação dos ecossistemas. O passeio pode ser feito em modo livre, a qualquer hora, ou em visitas guiadas, ao sábado e domingo, às 18h.

OFICINA

Os Pequenos Artivistas

18 a 26 de Junho

A artista e bióloga marinha Ana Pêgo, que conhecemos do Plasticus maritimus e de outros projectos ligados à sustentabilidade, é a comandante desta oficina para artivistas – “activistas que usam a arte como forma de manifesto”, esclarece o convite. Destinada a crianças a partir dos oito anos, apela ao seu sentido ecológico e alerta-as para o problema ambiental nos oceanos, enquanto as desafia a criar uma obra de arte com plástico recolhido na praia. Funciona aos sábados, às 15h30, e aos domingos, às 10h30, no Lu.Ca, em Lisboa. A participação custa 5€ e a inscrição faz-se através de bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt.

FESTAS

Carnaval de Verão de Santa Cruz

18 de Junho

Caretos, bombos, cabeçudos e muitos mascarados. Vêm de vários pontos do país, incluindo Loures, Estarreja, Podence, Cabanas de Viriato, e, claro, Torres Vedras. E estão prontos a invadir o centro de Santa Cruz, naquele que é, lembra a autarquia, o mais antigo Carnaval fora de época. As representações juntam-se para desfilar no sábado, às 22h, numa rota que culmina num espectáculo de fogo-de-artifício, à meia-noite. Durante o dia, entre as 16h e as 18h, também há animação nas ruas, a cargo das colectividades carnavalescas do concelho. Neste dia é ainda inaugurada a exposição Carnavais do Centro de Portugal, que fica no largo Jaime Baptista da Costa (Santa Cruz) até 3 de Julho.

Aniversário do Sea Life Porto

18 e 19 de Junho

Novas espécies marinhas e muita animação ao leme. É assim que o Sea Life Porto celebra o seu 13.º aniversário ao longo de todo o fim-de-semana. Os visitantes serão presenteados com momentos de jogos, música, coreografias, pinturas faciais e outras diversões. E serão apresentados aos peixes-palhaço que, a partir de agora, passam a chamar casa ao aquário portuense, tendo como vizinhos tubarões, pinguins, tartarugas, cavalos-marinhos e tantas outras espécies que ali residem. No programa da festa está também a visita a um novo ambiente em que “a equipa recorreu a técnicas de aquascaping para criar uma paisagem artística com elementos vivos”, anunciam. As portas estão abertas das 10h às 19h (nos dias úteis, fecham uma hora mais cedo). O preço dos bilhetes começa nos 9,95€ (dos três aos 12 anos) e 14,95€ (maiores de 12).

Festa da Diversidade

18 e 19 de Junho

Da Ribeira das Naus avista-se música, gastronomia e todo o tipo de manifestações contra qualquer forma de discriminação. A SOS Racismo, em conluio com várias outras associações (Sirigaita, Comité Palestina, Viver Angola, Casa do Brasil...) promove uma Festa da Diversidade que dura duas tardes/noites. Integrada nas Festas de Lisboa e destinada a toda a família, tem entrada livre e arranca às 16h. No sábado, só termina à meia-noite; no domingo, fecha uma hora mais cedo.