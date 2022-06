Euribor a 12 meses já está acima de 1%, outros prazos mantêm aceleração

O ritmo de subida das taxas Euribor, utilizadas na grande maioria dos empréstimos à habitação, continua a surpreender. A Euribor a 12 meses, muito utilizada nos créditos contratados nos últimos seis anos, superou esta quarta-feira a barreira de 1% e os restantes prazos também deram um salto considerável.

O prazo a 12 meses progrediu 110 pontos face a terça-feira, para 1,067%, uma recuperação acelerada, uma vez que chegou a terreno positivo em 12 de Abril, e ainda em Dezembro de 2021 estava em -0,518%.

A taxa Euribor no prazo dos seis meses, a mais utilizada em Portugal no total dos empréstimos à habitação existentes, também está em forte subida, somando hoje mais 0,062 pontos, para 0,237%, de acordo com dados divulgados pela Lusa.

A Euribor a seis meses entrou em terreno positivo a 6 de Junho, pondo fim a seis anos e sete meses em valor negativo.

E já muito perto de atingir valor positivo está a Euribor a três meses, a terceira taxa utilizada no crédito à habitação. O salto de hoje foi de 0,061 pontos para -0,182%.