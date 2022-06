Euribor a acelerar: taxa de seis meses já vai em 0,1% na primeira semana positiva

As taxas Euribor estão a acelerar o ritmo de subida, o que se vai reflectir em custos mais elevados para quem tem empréstimos da casa ou outros. A Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, completa esta segunda-feira uma semana em terreno positivo e já está em 0,108%, mais 0,025 pontos do que na última sexta-feira.

O prazo a seis meses esteve seis anos e sete meses em valor negativo, tendo chegado a atingir -0,554% a 20 de Dezembro de 2021, valor que anulou em apenas seis meses.

A surpreender pela forte subida está também ainda a taxa a 12 meses, que já vai em 0,792%, mais 0,112 pontos face a sexta-feira. Em apenas uma semana, este prazo aumentou perto de 0,300 pontos, caminhando a passos largos para 1%, um valor acumulado desde 21 de Abril.

A Euribor a 12 meses esteve cerca de seis anos a acumular valor negativo, que chegou a -0,518%, a 20 de Dezembro do ano passado.

A Euribor a três meses ainda continua em valor negativo, mas também a aproximar-se cada vez mais do patamar positivo. Na sessão desta segunda-feira, e de acordo com os dados divulgados pela Lusa, subiu 0,017 pontos para -0,281%.

A taxa a três meses completou em Abril sete anos em terreno negativo, tendo atingido o mínimo histórico a 14 de Dezembro de 2021, em -0,605%.

As taxas Euribor inverteram as quedas no início do corrente ano, subindo de forma mais expressiva desde o eclodir da guerra na Ucrânia, na sequência da invasão por parte da Rússia, reflectindo o impacto que esse evento desencadeou na economia mundial, nomeadamente na subida da inflação.

Para combater a escala de preços, o Banco Central Europeu foi obrigado a alterar a sua política monetária, confirmando uma subida de taxas de juro já na próxima reunião de Julho.