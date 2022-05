Atirador do Texas avisou no Facebook que ia matar a avó e atacar uma escola

O governador Greg Abbott divulgou que o atirador, Salvador Ramos, avisou na rede social que ia disparar contra a avó — confirmando depois a acção — e atacar uma escola. As publicações foram o único aviso prévio do tiroteio.

O adolescente texano que assassinou 19 crianças e dois professores publicou no Facebook que ia disparar contra uma escola primária cerca de 15 minutos antes do acto, divulgou o governador Greg Abbott.

O atirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, também publicou uma mensagem a dizer que ia disparar contra a avó e, seguidamente, outra que confirmava o feito, acrescentou Abbott. No entanto, a mulher, que o adolescente alvejou na cara pouco antes de atacar a escola, conseguiu sobreviver e chamar a polícia.

Salvador Ramos fugiu da casa que partilhava com os avós e bateu com o carro perto da Escola Primária Robb, em Uvalde, no Texas. Entrou na escola por uma porta traseira carregando uma espingarda e usando equipamento próprio para a ocasião.

Barricou-se depois numa sala de aula do quarto ano, onde matou estudantes e professores, antes de ser fatalmente alvejado por um agente da Patrulha de Fronteira dos EUA, disse Abbott. Além dos 21 mortos, outras 17 pessoas ficaram feridas.

As publicações no Facebook foram o único aviso prévio do tiroteio, explicou Abbott, acrescentando que o adolescente não parecia ter qualquer registo criminal ou histórico de problemas de saúde mental. Salvador Ramos terá comprado duas espingardas e centenas de munições alguns dias antes do ataque.