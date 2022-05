António Costa no turbilhão dos metadados

O primeiro-ministro “estava bastante confortável com as regras que existiam até agora” na utilização de metadados na Justiça, mas a separação de poderes revelada pelo chumbo à lei pelo Tribunal Constitucional (TC) é um aborrecimento que o deixou “inquieto” e o obrigou a reagir “rapidamente”. O Governo promete então apresentar uma nova lei, acabando dessa forma com a inconstitucionalidade votada por 11 dos 12 juízes do TC e reconhecida há anos não apenas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia como pela Provedoria da Justiça e a Comissão Nacional de Protecção de Dados. Fá-lo por obrigação, não por imposição da lei fundamental.