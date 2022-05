Quem disse o quê no caso dos refugiados em Setúbal?

No início de Abril, a Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP) alertou o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) para a existência de organizações com ligações ao regime de Putin a efectuar o acolhimento de refugiados ucranianos em diversos concelhos do país. Em Setúbal, terão sido pelo menos 160 os refugiados alegadamente acolhidos por elementos pró-Kremlin no âmbito da Linha de Apoio a Refugiados do município, noticiou o Expresso a 29 de Abril.