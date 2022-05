Parlamento tem tantos deputados jovens como em idade de reforma

Dos 230 deputados da Assembleia da República, existem 20 abaixo dos 35 anos com assento parlamentar nesta primeira sessão legislativa, tantos como acima dos 65, e menos 2% de mulheres. A maior parte são advogados e juristas. Estes são alguns dos dados divulgados no boletim da Assembleia da República de Maio acerca da composição do Parlamento por género, idades e profissões dos parlamentares, com base num levantamento que reporta ao início de Abril, quando a disposição dos lugares “já havia estabilizado”.