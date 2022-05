PS chumba audições do presidente da Câmara de Setúbal e da embaixadora ucraniana na AR, mesmo depois de partidos mudarem pedido para “convite”

Pedido de audição da secretária-geral do Sistema de Informações também foi chumbado pelos socialistas. Serão ouvidos na Comissão de Assuntos Constitucionais os representantes da associação de ucranianos, das Migrações, do Sistema de Segurança Interna e os ministros da Administração Interna e dos Assuntos Parlamentares.

O PS argumentou com a autonomia do poder local e a falta de poderes de fiscalização da Assembleia da República sobre autarquias e diplomatas estrangeiros para chumbar os requerimentos de vários partidos (PSD, Chega, IL e PAN) que pedem a presença do presidente da Câmara Municipal de Setúbal no Parlamento para dar explicações sobre o processo de acolhimento de refugiados ucranianos.