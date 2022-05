Isabel II tenciona estar presente nas celebrações do jubileu, nas quais vai deixar de fora André e Harry

A confirmação da presença da monarca só será feita mais perto do evento, que arranca a 2 de Junho com o desfile militar anual Trooping the Colour. Certa é a ida de Harry, Meghan e dos dois filhos a Londres por altura das celebrações. Só que, como André, não terão lugar junto da rainha.

A rainha Isabel II planeia assistir às grandes celebrações que vão assinalar os seus 70 anos no trono britânico no próximo mês, informou o Palácio de Buckingham, nesta sexta-feira, que adiantou que junto da monarca não estarão dois membros da família real: o filho André, caído em desgraça após ter vindo a público a sua amizade com Jeffrey Epstein e ter sido acusado de abuso sexual de menor; e o neto Harry, que, no início de 2020, decidiu trocar os deveres reais pela soalheira Califórnia.

No mesmo dia em que saiu a informação de Buckingham, e depois de o casal ter passado por Windsor em Abril, o porta-voz do duque de Sussex anunciou, citado pela Reuters, que “o príncipe Harry e Meghan estão entusiasmados e honrados por assistir às celebrações do jubileu de platina da rainha em Junho deste ano com os seus filhos”, Archie e Lilibet.

Esta será a primeira vez que Lilibet, nascida em Junho do ano passado, viajará ao Reino Unido e uma oportunidade para Isabel II conhecer a bisneta que foi baptizada em sua homenagem. Mas tal não deverá acontecer em nenhum momento oficial. É que o porta-voz do Palácio de Buckingham confirmou que “após cuidadosa consideração, a rainha decidiu que este ano a tradicional aparição da família durante a Trooping the Colour será limitada a sua majestade e aos membros da família real que estão actualmente a cumprir deveres públicos oficiais em nome da rainha”, excluindo, assim, Harry e a sua família, bem como o príncipe André.

No entanto, a confirmação da presença de Isabel II, que, aos 96 anos, tem vindo a revelar alguns problemas de mobilidade, só será feita no momento: “Sua majestade aguarda com expectativa o fim-de-semana e participará nas celebrações, mas a sua presença só será confirmada muito mais perto da hora ou mesmo no próprio dia.”

O jubileu de platina teve como data oficial o dia 6 de Fevereiro, mas as festividades pretendem ser para o ano inteiro, ganhando maior fulgor entre 2 e 5 de Junho, altura em que se realiza a tradicional parada Trooping the Colour, que esteve suspensa nos últimos dois anos por causa da pandemia. Depois, haverá, um pouco por todo o país, artes de rua, teatro, música, circo, momentos de revisitação histórica, assim como uma festa sumptuosa no Palácio de Buckingham.