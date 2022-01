De pudins a árvores, o Palácio de Buckingham apresenta as celebrações do Jubileu da rainha

Os republicanos britânicos têm a intenção de lançar uma campanha para acabar com a monarquia , anunciou o grupo antimonárquico Republic.

Da invenção de pudins à plantação de árvores, estas são apenas algumas das coisas que os britânicos são convidados a fazer no Jubileu de Platina da rainha Isabel II, eventos que marcam seu 70.º aniversário no trono e que culminam com um fim-de-semana de comemorações em Junho.

A rainha de 95 anos, a que reina há mais tempo na história britânica, acrescenta assim um novo marco à sua história quando comemorar o seu Jubileu de Platina. O Governo está a planear quatro dias de comemorações de 2 a 5 de Junho.

O Palácio de Buckingham anunciou que os britânicos com 8 ou mais anos estão convidados a inscrever-se numa competição de panificação para encontrar a “receita perfeita do pudim de platina”, que será dedicada à rainha. Outros poderão “plantar uma árvore para o Jubileu”.

Durante o longo fim-de-semana de feriado, em Junho, as pessoas poderão ver os aviões da Força Aérea a encher os céus de cores, assistir à celebração de acção de graças na Catedral de São Paulo, em Londres, e a uma festa no palácio, entre outros eventos. Em Novembro, o ministro da Cultura, Oliver Dowden, disse que os quatro dias de comemorações seriam “uma festa para ficar na memória”.

Isabel II, que também é a monarca mais velha e há mais tempo a exercer, tornou-se rainha em 6 de Fevereiro de 1952, com a morte de seu pai Jorge VI. Em Setembro de 2015, ultrapassou o período de tempo que a sua tataravó, a rainha Vitória, esteve no trono. Então declarou que jamais aspirara àquele momento. Agora, os planos são semelhantes aos que marcaram o 60.º aniversário da rainha, em 2012, quando a Grã-Bretanha realizou quatro dias de eventos para a homenagear.

Republicanos contra

Os republicanos britânicos têm a intenção de lançar uma campanha para acabar com a monarquia , anunciou o grupo antimonárquico Republic, nesta segunda-feira, quando foram conhecidos os planos das festas do Jubileu de Platina.

O grupo aproveitou a ocasião para dizer que iniciará a campanha “Não Mais 70” para pedir o fim da instituição histórica. “Embora uma minoria vocal deseje celebrar o reinado de 70 anos da rainha, todos devemos começar a olhar para o futuro. A perspectiva de ter um rei Carlos não é feliz, e há uma alternativa boa e democrática”, a república, declara Graham Smith dirigente do Republic.

“Chegou a hora de ter um debate sério sobre a nossa Constituição, aceitar que Carlos não é o melhor que o país tem a oferecer e que, como nação, somos perfeitamente capazes de escolher o nosso chefe de Estado”, defende.

As sondagens indicam que a grande maioria das pessoas na Grã-Bretanha apoia a monarquia e a própria rainha é extremamente popular. Depois de Isabel II, os membros mais populares da família real britânica são William e Kate, o neto da rainha é o segundo na linha de sucessão. Contudo, não há tanto apoio para filho mais velho da monarca e seu herdeiro, Carlos, havendo um sentimento republicano crescente entre os britânicos mais jovens.