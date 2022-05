As festas de jardim estão de volta ao Palácio de Buckingham, mas sem Isabel II

A monarca far-se-á representar por outros membros da família real, informou o palácio. Estão agendados quatro eventos: três no Palácio de Buckingham, em Maio, e um no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo.

Este Verão, as festas de jardim estão de volta ao Palácio de Buckingham, mas sem a presença da rainha Isabel II, de acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pela Casa Real. Os restantes membros séniores da família real deverão marcar presença em representação da monarca de 96 anos, que tem vindo a cancelar uma série de compromissos presenciais nos últimos meses.

Problemas de mobilidade serão o motivo pelo qual a rainha se tem visto forçada a reduzir os eventos públicos. No início este ano Isabel II teve covid-19, ainda que com sintomas ligeiros, o que a deixou muito cansada — no entanto, mantém uma agenda preenchida, a trabalhar de casa, ora recebendo em Windsor, ora recorrendo a ferramentas digitais para os seus encontros.

Mas, depois de dois anos de pandemia, a agenda do Palácio de Buckingham não pára e está a voltar à normalidade. Tradicionalmente, todos os anos, a rainha é a anfitriã de três festas de jardim na sua casa no centro de Londres. A quarta festa acontece sempre no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo. Os encontros de ​Buckingham estão marcados para Maio e a festa da Escócia para Junho. "Sua majestade, a rainha, será representada por outros membros da família real nas festas de jardim deste ano, com os detalhes sobre essas presenças a serem confirmados a seu devido tempo”, confirmou o Palácio em comunicado.

No primeiro fim-de-semana de Junho, entre os dias 2 e 5, o Reino Unido terá também quatro dias de celebrações para marcar o 70.º aniversário de Isabel II no trono. Em Londres, os aviões da Força Aérea encherão os céus de cores, haverá uma celebração de acção de graças na Catedral de São Paulo e a uma festa no palácio, entre outros eventos. Em Novembro passado, o ministro da Cultura, Oliver Dowden, disse que os quatro dias de comemorações seriam “uma festa para ficar na memória”.

O Palácio de Buckingham anunciou que os britânicos com oito ou mais anos estão convidados a inscrever-se numa competição de panificação para encontrar a “receita perfeita do pudim de platina”, que será dedicada à rainha. Outros poderão “plantar uma árvore para o Jubileu”.

Fotogaleria Salva de tiros, paradas, música. Isabel II faz, esta quinta-feira, 21 de Abril, 96 anos e os britânicos estão em festa.

Aos 96 anos (celebrados a 21 de Abril), Isabel II é a monarca há mais tempo no trono em todo o mundo — tornou-se rainha em 6 de Fevereiro de 1952, com a morte do pai, Jorge VI. Em Setembro de 2015, ultrapassou o período de tempo que a sua tataravó, a rainha Vitória, esteve no trono. Então declarou que jamais aspirara àquele momento. Agora, os planos são semelhantes aos que marcaram o seu 60.º aniversário, em 2012, quando a Grã-Bretanha realizou quatro dias de eventos para a homenagear.