Quarto dia consecutivo de confrontos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

Mais de 1100 judeus entraram nesta quarta-feira no local a que chamam de Monte do Templo escoltados pela polícia. Governo israelita denuncia o lançamento de cocktails molotov a partir da Mesquita de Al Aqsa.

A Esplanada das Mesquitas, na Cidade Velha de Jerusalém, conhecida por Monte do Templo pelos judeus, foi cenário de confrontos esta quarta-feira, pelo quarto dia consecutivo, depois de um grupo de fiéis judaicos terem entrado com escolta policial.

O Departamento de Doações Religiosas, a cargo da Mesquita de Al Aqsa, assinalou que mais de 1100 judeus entraram esta quarta-feira no Monte do Templo com protecção policial israelita, um número que supera o dos três dias anteriores, de acordo com a agência de notícias palestiniana WAFA.

Segundo estas informações, os agentes forçaram os muçulmanos presentes na zona a manter-se afastados dos judeus e forçaram inclusivamente várias mulheres a entrada na mesquita da Cúpula da Rocha. Mesmo assim, vários homens forçaram a permanência na Mesquita de Al Aqsa para impedir incidentes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita publicou vídeos em que se pode ver o lançamento de cocktails molotov a partir do interior da mesquita, gerando um pequeno incêndio que foi rapidamente controlado e denunciou que “agitadores violentos profanaram a Mesquita de Al Aqsa lançando pedras e cocktails molotov desde o seu interior”.

This morning a small number of violent rioters again desecrated Al-Aqsa Mosque, throwing stones and Molotov Cocktails from inside the mosque. The violence endangers worshipers attempting to enter the mosque, and impeded police efforts to ensure freedom of worship at the site. pic.twitter.com/Dv8EjtbORC — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 20, 2022

“A violência põe em perigo os fiéis que tentam entrar na mesquita e impede os esforços da polícia para garantir a liberdade de culto na zona”, ressaltou o ministério, antes de acrescentar que “no princípio da semana viram-se agitadores lançando pedras, incendiando fogos-de-artifício e inclusivamente jogando futebol” no lugar.

Por seu lado, um grupo de activistas judeus que promove as visitas à Esplanada das Mesquitas, mais de 1500 judeus entraram no local durante a jornada, três dos quais foram detidos depois de ignorarem as instruções da política e tentarem rezar no espaço, algo que está proibido, referiu o The Times of Israel.

A polícia israelita proibirá o acesso a não muçulmanos à Esplanada das Mesquitas a partir de sexta-feira e até ao final do mês do Ramadão, a 2 de Maio, numa reacção ao aumento das tensões e ao enfrentamento dos últimos dias, em plena celebração do mês sagrado muçulmano, a Páscoa e o Pésaj.

ASSISTA: Esta manhã, forças israelenses atacaram mulheres no domo da rocha na mesquita de al Aqsa esta manhã. Atacar os fiéis durante as orações é um ato absurdo destinado a ilustrar a capacidade do Estado de exercer controle sobre qualquer aspecto da vida palestina. pic.twitter.com/6b6uAAskjp — Kais?????????? (@okaisito) April 17, 2022

Activistas nacionalistas israelitas ressaltaram que mantêm os seus planos de realizar uma marcha na Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, apesar de a polícia se ter recusado a dar-lhes autorização, argumentando que a marcha servirá para aumentar ainda mais a tensão.

Os nacionalistas israelitas costumam realizar a Marcha da Bandeira em partes da Cidade Velha de Jerusalém para comemorar a ocupação de Jerusalém Oriental por Israel na Guerra dos Seis Dias (1967), uma acção que não é reconhecida pela comunidade internacional, que continua a insistir que o estatuto final da cidade deve ser fixado em negociações de paz.

A tensão aumentou na sexta-feira depois das forças de segurança israelitas terem irrompido pela Esplanada das Mesquitas, o que desencadeou confrontos que acabaram com 152 palestinianos feridos.

A Autoridade Palestiniana denunciou a entrada durante vários dias de fiéis judeus escoltados pela polícia.

A Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islão, tem num dos lados o Muro Ocidental (ou Muro das Lamentações), o segundo lugar mais sagrado do judaísmo, último vestígio do Templo de Salomão e que os judeus mais radicais pretendem usar como parte de um Terceiro Templo.

Este ano a tensão foi exponenciada pelo facto de o mês santo do Ramadão coincidir com a Páscoa judia e a Semana Santa cristã e todas as actividades referentes a essas épocas na cidade de Jerusalém. Além disso, há um reforço das operações de segurança em Israel depois dos atentados das últimas semanas.