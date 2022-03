Israel teme “pior onda de terror desde o fim da Segunda Intifada”

No espaço de oito dias, três ataques fizeram 11 mortos em Israel. Foi a semana com mais mortes em Israel desde 2006, na fase final da Segunda Intifada (revolta palestiniana). E o ataque de terça-feira, num subúrbio de Telavive, foi o que causou mais vítimas desde um atentado contra uma sinagoga em 2014, lembra o Times of Israel, que classifica esta onda de ataques como “a pior desde o fim da Segunda Intifada”. O Governo prometeu resposta rápida e decretou estado de alerta máximo, com a polícia a adiar investigações em curso e focar-se em patrulhas.