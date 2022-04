Índice de preços alimentares da FAO dá um “salto gigantesco” e atinge novo recorde

O índice de preços dos alimentos da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO) atingiu em Março a média de 159,3 pontos, mais 12,6 % do que em Fevereiro, “quando já tinha atingido o seu nível mais alto desde a sua criação”. Como o índice nasceu em 1990 (e não em 1996 como erradamente o PÚBLICO tinha escrito anteriormente), o indicador está agora no seu valor mais alto nos seus 32 anos de existência.

É “um salto gigantesco”, afirma a FAO no seu comunicado desta quinta-feira, 8 de Abril, que reflecte “os novos máximos de sempre para os óleos vegetais, cereais e subíndices de carne, enquanto os do açúcar e produtos lácteos também aumentaram significativamente”. O índice alimentar da FAO resulta numa média de preços de cinco índices de preços de bens alimentares (carne, lacticínios, cereais, óleos vegetais e açúcar) ponderados pela média das quotas de exportação mundial de cada um dos grupos no período de 2014-2016. “O último nível do índice”, contextualiza a FAO, “já era 33,6% mais elevado do que em Março de 2021”.

Embora a invasão da Ucrânia pela Rússia, e consequente guerra entre dois dos Estados mais importantes no fornecimento de trigo, milho, óleo de girassol e fertilizantes ao resto do mundo, tenha tido início a 24 de Fevereiro, foi no mês de Março que os mercados sentiram o verdadeiro impacto do conflito.

“Os preços mundiais de matérias-primas alimentares deram “um salto significativo em Março para atingir os seus níveis mais elevados de sempre”, com a “guerra na região do Mar Negro” a ter um efeito de “choque através dos mercados de grãos básicos [cereais de grão utilizados na alimentação e ração animal] e óleos vegetais”, explica a FAO (sigla em inglês para Food and Agriculture Organization of the United Nations).