Índice de preços alimentares da FAO atinge novo máximo histórico

O Índice de Preços de Alimentos da FAO atingiu a média de 140,7 pontos em Fevereiro de 2022, mais 5,3 pontos (3,9%) do que em Janeiro e 20,7 pontos (24,1%) acima do nível de há um ano, anunciou esta sexta-feira a Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO).

É “um novo máximo histórico, ultrapassando o anterior máximo de Fevereiro de 2011 em 3,1 pontos”, adianta. O índice começou a ser medido pela FAO em 1996.

O registo mensal do índice da FAO (sigla em inglês para Food and Agriculture Organization of the United Nations) resulta numa média de preços de cinco índices de preços de bens alimentares (carne, lacticínios, cereais, óleos vegetais e açúcar) ponderados pela média das quotas de exportação mundial de cada um dos grupos no período de 2014-2016.

O aumento de Fevereiro, adianta esta sexta-feira a FAO, foi liderado por “grandes aumentos nos sub-índices de óleo vegetal e de preço dos lacticínios”. “Os preços dos cereais e da carne também subiram, enquanto o sub-índice de preços do açúcar caiu pelo terceiro mês consecutivo”, explica a organização.

Os dados da agência da ONU para a agriculta e alimentação não têm ainda em conta o impacto total do aumento que os preços dos cereais, nomeadamente do trigo, estão a registar desde que, há uma semana, a Rússia invadiu a Ucrânia.

A entidade divulgou hoje também as suas estimativas para a produção e consumo de cereais para 2022, e aumentou a previsão para o comércio mundial de cereais “para 484 milhões de toneladas”, mais 0,9% do que na campanha de 2020/2021. Mas sublinha que a previsão não inclui ainda potenciais impactos “do conflito na Ucrânia”. “A FAO está a acompanhar de perto os desenvolvimentos e avaliará esses impactos em devido tempo”, acrescenta.

“As preocupações sobre as condições das colheitas e as disponibilidades adequadas para exportação explicam apenas uma parte dos actuais aumentos globais dos preços dos alimentos”, explica Upali Galketi Aratchilage, economista da FAO, citado no comunicado emitido pela organização. Há outras forças em jogo: “um impulso muito maior para a inflação dos preços dos alimentos vem de fora da produção alimentar, particularmente dos sectores da energia, fertilizantes e rações”, disse. “Todos estes factores tendem a comprimir as margens de lucro dos produtores de alimentos, desencorajando-os de investir e expandir a produção”, justifica o responsável da FAO.

O índice esteve subir consecutivamente desde Outubro de 2019, inverteu para queda em Março de 2020 com a pandemia e oscilou desde aí. A partir de Outubro passado – mês em que a mais elevada média mensal registada até aí, durante a crise alimentar de 2011, foi deixada para trás – o indicador ponderado tem vindo a ultrapassar-se, terminando 2021 ao nível anual mais elevado da década antecedente. Um patamar que voltou a ser batido hoje.