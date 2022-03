FAO prevê subida de 21,5% do preço do trigo em 2022 no pior cenário

No pior cenário, ou mais severo, os preços mundiais poderão subir este ano 21,5% no caso do trigo, 19,5% no milho, 20% para outros cereais de grãos (cevada, centeio, aveia, sorgo e painço) e 17,8% para oleaginosas (como colza e girassol, mas incluindo também o amendoim, que são base para os óleos vegetais), segundo as previsões da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO, na sigla em inglês).

No médio prazo, ainda sob o prisma mais severo, o trigo poderá ter subidas de 19,4%, o milho de 13,9%, os outros grãos de 15,4% e as oleaginosas de 13,3%, devido à redução da oferta na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, conflito que se desenrola desde 24 de Fevereiro e que encerrou o Mar Negro ao comércio internacional, e das sanções económicas impostas desde aí.

Os dados foram resumidos esta sexta-feira pelo director-geral da organização e antigo vice-ministro da Agricultura da China, Qu Dongyu, na reunião extraordinária dos ministros da Agricultura do G7.

A FAO faz previsões em dois cenários (um mais moderado e outro mais severo) para o curto prazo (este ano) e médio (até 2026), salientando a organização que as estimativas resultam de modelo científico, mas que são, ainda assim, “preliminares e sujeitas a revisões contínuas”.

Para um cenário moderado, a redução nas exportações de cereais da Ucrânia e da Rússia levaria a “aumentos nos preços globais relativamente à linha de base, a curto prazo (2022)”, de 8,7% no trigo (10,3% no médio prazo); de 8,2% no milho (8,5% a médio prazo); de 9,6% para os outros grãos (9,1% a médio prazo); e de 10,5% para as oleaginosas (8,5% a médio prazo).

Para 26 países, Ucrânia e Rússia representam 50% do trigo importado

Qu Dongyu, que recordou que o índice de preços de alimentos medidos pela organização a que preside já estava em máximos históricos, de 26 anos, antes de a guerra ter começado, sublinhou a importância dos dois países para a oferta global de trigo, milho e girassol e como isso pode ter efeitos noutras oleaginosas. O indicador da FAO que reúne a média de preços de cinco índices de preços de bens alimentares (carne, lacticínios, cereais, óleos vegetais e açúcar) ponderados pela média das quotas de exportação mundial de cada um dos grupos no período de 2014-2016 ficou em Fevereiro 20,7% acima de igual mês de 2021 – já então em máximo de sete anos.

“Em 2021, as exportações de trigo da Federação Russa e da Ucrânia representaram cerca de 30% das exportações do mercado global. Juntas, as exportações de óleo de girassol representaram 55%”. Além disso, Ucrânia e Rússia são igualmente importantes no comércio internacional de milho, cevada e óleo de colza”.

A Federação Russa é também um país chave na exportação de fertilizantes. “Em 2020, classificou-se como o principal exportador de fertilizantes azotados, o segundo maior fornecedor de potássio e o terceiro maior exportador de fertilizante fosforoso”, diz a FAO.

“Cerca de 50 países dependem da Federação Russa e da Ucrânia para, pelo menos, 30% das suas necessidades de importação de trigo”, sendo que destes, há 26 países em que a percentagem passa para 50% de dependência. Nos fertilizantes, “25 países dependem da Federação Russa”, acrescentou Qu Dongyu.

“Antes do conflito, a FAO esperava que a Ucrânia exportasse cerca de seis milhões de toneladas de trigo entre Março e Junho de 2022, e que a Federação Russa exportasse outros oito milhões de toneladas” no mesmo período: “isto representa cerca de 7% do comércio mundial total de trigo em 2021/22”, que a organização apontava que atingisse 194 milhões de toneladas na actual campanha.

18% do milho comercializado globalmente

No milho, a agência para a alimentação e agricultura da ONU previa que do território ucraniano saíssem cerca de 14 milhões de toneladas para o resto do mundo, a que se deveriam juntar outros 2,5 milhões com origem na Rússia – “as exportações esperadas da Ucrânia teriam representado 18% do comércio mundial de milho nesta campanha”, o que teria feito do país agora devastado pela guerra “o terceiro maior exportador mundial de milho em 2021/22”, reiterou a FAO.

Como o PÚBLICO já avançou, será no milho que os cortes de abastecimento a Portugal, vindo da Ucrânia, se deverão sentir. Dos 152,05 milhões de euros de cereais importados por Portugal à Ucrânia em 2021, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o milho representou 99,76% do total.

A Ucrânia foi, no ano passado, a origem de 34,5% de todo o milho que Portugal importou, equivalente a 46,6% do total das importações desse grão fora da União Europeia. No total, o país que foi invadido pela Rússia há duas semanas representou 16,26% do valor global das importações directas de cereais de Portugal entre Janeiro e Dezembro de 2021.

Nas oleaginosas, o impacto do conflito e das suas consequências no comércio mundial do óleo de girassol pode levar à substituição por outros semelhantes, “causando provavelmente efeitos colaterais nos preços de outros óleos vegetais, tais como palma, soja e óleo de colza”.

“Assim”, alerta o presidente da FAO no discurso tornado público esta sexta-feira, “a crise representa um desafio para a segurança alimentar de muitos países”, e especialmente para aqueles que, com menor rendimento, são mais dependentes da importação de alimentos, e para os grupos populacionais mais vulneráveis.

Não é então de estranhar que a FAO afirme que, a cumprirem-se as suas previsões – com o conhecimento dos factos ao dia de hoje – “estes cenários indicam um aumento adicional no número de pessoas subnutridas, variando de 7,6 para 13,1 milhões de pessoas entre 2022 e 2026, em comparação com a linha de base”.