Rússia já se retirou do Norte da Ucrânia. Borodianka “muito pior” do que Bucha, diz Zelenskii

As tropas russas já se “retiraram totalmente” do Norte da Ucrânia, tendo recuado para a Bielorrússia e a Rússia, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido numa actualização divulgada nesta sexta-feira. Segundo o Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenskii, a situação em Borodianka, localidade a noroeste de Kiev recentemente abandonada pelas tropas russas, é “muito pior” do que em Bucha, registando-se “mais vítimas”.