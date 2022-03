Pacheco de Amorim e Cotrim de Figueiredo falham eleição para a vice-presidência da AR

Ideólogo do Chega é substituído na segunda eleição pelo autor da remodelação do programa do partido, Gabriel Mithá Ribeiro. Mas a IL não apresenta novo candidato. “É a democracia a funcionar”, argumentaram Ventura e Rodrigo Saraiva.

Sem surpresas, o deputado do Chega Diogo Pacheco de Amorim foi chumbado para o cargo de vice-presidente da Assembleia da República. A surpresa da tarde foi a rejeição também do liberal João Cotrim de Figueiredo.

Votaram 224 dos 230 deputados e Diogo Pacheco de Amorim teve apenas 35 votos a favor dos 116 votos necessários, teve 183 brancos e seis nulos. Já João Cotrim de Figueiredo obteve 108 votos a favor, 110 brancos e seis nulos.

Pelo contrário, os restantes dois candidatos foram aprovados – Edite Estrela, indicada pelo PS, teve 159 votos a favor, 59 brancos e seis nulos; e Adão Silva, pelo PSD, que recebeu uma salva de palmas quando foi anunciado que obtivera 190 votos a favor, 28 brancos e seis nulos.

Depois da não eleição de Pacheco de Amorim, haverá agora uma nova votação para o lugar de vice-presidente indicado pelo Chega, cujo candidato é agora o deputado Gabriel Mithá Ribeiro, coordenador do gabinete de estudos e vice-presidente do partido e autor da remodelação do programa aprovada no ano passado. Este nome alternativo tinha sido indicado logo em meados de Fevereiro por André Ventura quando anunciou que o primeiro candidato seria Diogo Pacheco de Amorim.

Pelo contrário, a Iniciativa Liberal decidiu não voltar a candidatar nem Cotrim nem qualquer outro deputado.

O regimento estipula que os quatro partidos mais votados devem indicar um nome para a vice-presidência mas este tem que ser submetido a sufrágio e precisa da maioria absoluta dos votos para ser eleito – regra contra a qual Ventura se tem insurgido alegando que se se trata de uma indicação, então não deveria requerer um sufrágio. Em caso de não eleição, a Mesa poderia sempre funcionar com o quórum mínimo de metade dos seus membros. Em 1995, o centrista Nuno Kruz Abecasis falhou a eleição e só conseguiu ser eleito para o lugar três anos depois.​

Para secretários da Mesa foram eleitos Maria da Luz Rosinha e Palmira Maciel pelo PS, Duarte Pacheco e Lina Lopes pelo PSD. E os vice-secretários serão Diogo Leão, Joana Sá Pereira e Tiago Estevão Martins pelo PS, e Helga Correia pelo PSD.

Para o conselho de administração foram aprovadas as listas propostas com 203 votos a favor, 15 brancos e seis nulos: Eurídice Pereira (PS), José Silvano (PSD), André Ventura (Chega), Carla Castro (IL), João Dias (PCP) e Joana Mortágua (BE) como elementos efectivos. E os suplentes Pedro do Carmo (PS), Hugo Carneiro (PSD), Pedro Frazão (Chega), Joana Cordeiro (IL), Diana Ferreira (PCP) e Pedro Filipe Soares (BE).