Ventura elegeu onze amigos para ir “atrás de Costa”

“Acabado de sair da missa”, Ventura chegou com um tom cauteloso e saiu em tom eufórico. Chega elegeu 12 deputados. Mas “hoje, para a direita, não é um dia positivo”.

O que têm em comum os 12 deputados que foram eleitos pelo Chega nas eleições legislativas antecipadas deste domingo? Uns são pouco religiosos, outros são muitíssimo. Não é isso que os une ao líder, André Ventura. Têm histórias, percursos e profissões diferentes. Têm entre os 23 e os 72 anos. São do norte e do sul. Têm em comum outra coisa: os novos deputados — eleitos numa noite vitoriosa para o novo partido de extrema-direita — são amigos próximos e fiéis do líder.