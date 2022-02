Ventura admite não eleger vice da AR à primeira mas espera pelo “bom senso”

Chega anuncia ao final da tarde nome a indicar para a vice-presidência do Parlamento. O PÚBLICO sabe que na direcção tem sido discutido o nome do ideólogo do partido, Diogo Pacheco de Amorim.

André Ventura admite que o primeiro deputado que indicar para a vice-presidência da Assembleia da República possa falhar a eleição, mas acredita que pelo menos o segundo ou o terceiro deverá conseguir eleger. “Acho que vai imperar algum bom senso e que não nos irão dar argumentos para nos queixarmos”, afirmou o líder do Chega ao PÚBLICO.

Apesar de não querer antecipar que nomes tem preparados, Ventura diz que “evidentemente não serão os mais novos” mas antes pessoas com “alguma experiência política”. O Chega marcou para o final da tarde desta quinta-feira uma conferência de imprensa com o objectivo de anunciar o nome a indicar para o cargo.

O PÚBLICO sabe que na direcção tem sido discutido o nome do ideólogo do partido, Diogo Pacheco de Amorim, eleito no domingo pelo círculo do Porto. Aos 72 anos, Pacheco de Amorim será um dos mais velhos deputados da Assembleia da República e já ocupou o lugar de André Ventura durante um mês quando este pediu a suspensão de mandato para se candidatar à Presidência da República.

Se para os partidos mais à esquerda já é difícil admitir que um deputado do Chega ocupe um cargo institucional como o de vice-presidente do Parlamento, mais ainda será se se tratar de alguém com um passado associado ao Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP) que promoveu dezenas e atentados bombistas e assaltos a organizações e partidos de esquerda nos anos do PREC – de que as vítimas mais famosas foram o padre Max e a estudante Maria de Lurdes, em Vila Real.

O segundo nome alternativo, que deveria ser proposto depois do previsível chumbo de Pacheco do Amorim, é o de Gabriel Mithá Ribeiro, que foi eleito como cabeça de lista por Leiria. É o coordenador do gabinete de estudos e vice-presidente do Chega e foi também quem refez o programa do partido.

O Regimento da Assembleia da República prevê que os quatro maiores grupos parlamentares – nesta nova configuração são o PS, PSD, Chega e IL - proponham um nome para ocupar o lugar de vice-presidente do Parlamento, mas têm depois que ser sujeitos a escrutínio e que obter maioria absoluta dos votos dos deputados em funções. Embora não tenham o apoio do PCP e do Bloco, basta conseguir esses 116 votos nas bancadas socialista e social-democrata.

O voto é em urna e, por isso, mesmo que haja indicação de sentido de voto das direcções das bancadas, não é possível perceber quem o segue. Pelo que o PÚBLICO apurou, na bancada socialista há duas correntes: uma que considera que se deve votar contra, e outra que defende que barrar o caminho a um lugar institucional que o Regimento da Assembleia da República claramente concede ao Chega é dar argumentos a André Ventura para se vitimizar na praça pública.