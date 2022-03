Os Antytila queriam actuar no Concerto Pela Ucrânia a partir de Kiev. Ed Sheeran respondeu com “muito amor”, mas organização recusou

O momento, a concretizar-se, poderia ser único: a actuação remota de uma popular banda ucraniana, cujos membros voluntariaram-se para as Forças de Defesa Territorial. Mas, a organização do evento disse “não’”.

A organização do Concerto Pela Ucrânia, que terá lugar em Birmingham, na próxima terça-feira, já respondeu aos Antytila que tinham proposto participar remotamente no evento, recusando a ideia. “A razão é que o concerto tem um propósito puramente humanitário, mas nós estamos a usar capacetes e a segurar armas”, explicou a banda num vídeo no Tik Tok.

A banda tinha publicado na mesma rede social uma mensagem dirigida a Ed Sheeran, propondo “uma transmissão ao vivo entre Kiev e Birmingham com os Antytila a juntarem-se ao concerto remotamente”. O vídeo, em que surgem três membros da popular banda ucraniana, vestidos com uniformes militares, junto a um edifício destruído, depressa se tornou viral. E o cantor britânico respondeu num curto vídeo também no Tik Tok: “Estou convosco e muito orgulhoso de participar neste evento de angariação de fundos na próxima semana. Mal posso esperar para espreitar a vossa música, malta. A enviar muito amor.”

A reacção do britânico não deixava antever se o desejo dos Antytila se concretizaria, mas, ainda assim, Taras Topolia, o vocalista, não escondeu a satisfação pela mensagem recebida. “É fantástico para nós que o Ed nos tenha respondido. Queremos agradecer-lhe e a todo o povo do Reino Unido por nos apoiar”, disse a uma rádio do país.

O vocalista dos Antytila, que gravaram um teledisco em Fafe, falou esta semana com a agência Lusa, garantindo que “ninguém vai deixar os russos ganhar”. E garantiu: “Vamos lutar até ao final”. Na conversa, o músico revelou esperança de poder participar no concerto em Inglaterra: “A 29 de Março, vamos ter um concerto de caridade e queremos que o Ed Sheeran faça uma ponte com a capital de Ucrânia e nesta acção unida ajudar a população. Fizemos um vídeo a convidá-lo e agora aguardamos uma resposta.” Entretanto a resposta chegou há pouco: a organização não pretende incluir os Antytila no alinhamento.