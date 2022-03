Novas leis para combater corrupção provocarão problemas “gravíssimos”, alerta presidente do Supremo

Alterações à lei entram em vigor dentro de quatro dias, apesar das críticas do Conselho Superior da Magistratura.

O pacote legislativo aprovado pela Assembleia da República para combater a corrupção, que entra em vigor dentro de quatro dias, apresenta problemas graves, alerta o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo.

Em causa estão alterações ao Código Penal, mas também ao Código de Processo Penal e a leis avulsas que integram a estratégia nacional anticorrupção, e que, no entender não só deste magistrado como de muitos outros e do próprio Conselho Superior da Magistratura vão criar entropias no funcionamento dos tribunais.

“A alteração de algumas das normas do processo penal representa mais um obstáculo à celeridade e eficácia da justiça penal”, afirmou esta quinta-feira Henrique Araújo, na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Tribunal da Relação de Coimbra.

A partir de agora, um juiz que tenha tomado qualquer decisão na fase de inquérito de um processo, por insignificante que tenha sido, ou que tenha dirigido a sua fase de instrução deixa de poder intervir na fase de julgamento ou de recurso desse mesmo caso. Em tribunais de pequena dimensão e portanto com poucos juízes esta proibição pode significar a paralisia.

“Não obstante as reservas colocadas, na altura própria, pelo Conselho Superior da Magistratura”, assinalou o presidente do Supremo, “este regime de impedimentos que provocará gravíssimos constrangimentos no funcionamento dos tribunais”. O magistrado diz que os deputados criaram, sem qualquer justificação objectiva, “situações sistemáticas de impedimentos que, não sendo necessárias para salvaguardar a imparcialidade” dos juízes, “causarão entorpecimentos constantes à organização e ao funcionamento dos tribunais”.