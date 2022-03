Processo de Virginia Giuffre contra André deverá ser formalmente fechado

O príncipe André apresentou formalmente, esta terça-feira, um pedido oficial para ser arquivado o processo de Virginia Giuffre, que o acusava de abusos sexuais. A advogada de 38 anos e o filho da rainha Isabel II chegaram a acordo, em Fevereiro. Continua a não ser conhecido o valor de tal acordo, mas, agora, o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, veio a público garantir que nenhuns fundos públicos foram usados no pagamento.

O duque de Iorque e a mulher que o acusava de abusos sexuais na adolescência, Virginia Giuffre, assinaram uma declaração conjunta, onde pedem que o processo seja arquivado no Tribunal Federal de Manhattan, Nova Iorque. Espera-se o pedido seja confirmado pelo juiz distrital, Lewis Kaplan.

Assinado a 15 de Fevereiro, o acordo não só incluiu um pagamento à queixosa, como uma “doação substancial” a uma associação que apoie “os direitos das vítimas” de abusos sexuais. Face às notícias que têm vindo a ser publicadas pelos tablóides britânicos — o The Sun noticiava que André tinha pedido um empréstimo à mãe e ao irmão Carlos para pagar o processo nos EUA —, o responsável pelas finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, publicou um comunicado onde garante que não está envolvido qualquer dinheiro público.

Foto O príncipe André com Virginia Giuffre, em casa de Ghislaine Maxwell DR

Apesar de ter assinado um acordo com Virginia Giuffre, o terceiro filho de Isabel II continua a negar todas as acusações da advogada. Na polémica entrevista dada à BBC, em 2019, sobre o envolvimento com Jeffrey Epstein, afirmou não se lembrar de ter conhecido a jovem que, então, era menor de idade. Mesmo quando lhe foi apresentada uma fotografia que o mostrava ao lado da rapariga, incluída como prova na queixa, o duque disse simplesmente que não se lembrava do momento.​ “Posso dizer categoricamente, com toda a certeza, que nunca aconteceu”, assegurou à BBC. “Não me lembro de alguma vez ter conhecido essa senhora”, garantiu.

No comunicado partilhado em Fevereiro, por ocasião do acordo, a equipa legal do príncipe sublinhou, uma vez mais, que André “lamenta a sua associação com Jeffrey Epstein” — encontrado morto na sua cela em Agosto de 2019. O duque de Iorque elogiava, ainda, “a coragem de Giuffre e das outras sobreviventes de se defender a si mesmas”.

O caso de abusos sexuais tem abalado a monarquia inglesa (mesmo em tempo de festa, com Isabel II a celebrar o jubileu de platina, depois de 70 anos no trono). Face à pressão que vinha a sentir, em Janeiro, a monarca retirou os títulos reais e honras militares ao filho, que se diz ser o seu favorito. “O duque de Iorque continuará a não assumir qualquer função pública e está a defender-se neste caso como um cidadão comum”, lembrava então o palácio real.