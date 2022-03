Rui Tavares promete trabalho em equipa na AR. Lista B quer “mais caras e mais vozes”

Ao fim de oito anos de vida, duas listas concorrem pela primeira vez aos órgãos dirigentes do Livre, mas tanto uma como outra mostram-se satisfeitas com essa disputa. No arranque do XII Congresso, os representantes das duas candidaturas ao grupo de contacto (GT, que assegura a direcção) convergiram na importância de trabalhar em equipa em todos os palcos e congratularam-se por irem pôr em prática, pela primeira vez, a composição plural do GT, que é eleito pelo método de Hondt.

Mas a número um da lista B, Patrícia Robalo, também quis afirmar as nuances da sua proposta que encabeça: “Queremos concretizar o Livre, harmonizá-lo entre aquilo que é e aquilo que afirma ser”, disse no discurso de apresentação da moção de estratégia, em que pugnou pela “descentralização da acção política” e “um partido com várias caras e várias vozes”. “O Livre não pode ser um partido de lista única e continuidade permanente”, defendeu.

Antes, numa intervenção a duas vozes, Teresa Mota e Rui Tavares (números um e dois da lista A), gastaram metade do tempo para se congratularem com o aparecimento de uma lista alternativa, avisando porém para “não transformar diferenças em trincheiras”, nas palavras da dirigente do núcleo territorial de Braga.

Rui Tavares, fundador do partido e agora eleito deputado à Assembleia da República, lembrou que, a partir desta eleição, as duas listas vão trabalhar juntas no GT e prometeu trabalho em equipa no Parlamento, da mesma forma que diz acontecer já na Câmara de Lisboa, para onde foi eleito vereador nas eleições autárquicas de Setembro, em coligação com o PS. Aliança que foi, aliás, contestada pelos militantes que decidiram avançar com a lista B a este congresso, tendo sido o motivo que desencadeou a apresentação da alternativa.

“O partido pode e deve crescer e crescerá se se virar para fora, se for pela convergência à esquerda sendo parte da solução e se for coerente com essas posições”, disse Rui Tavares, em jeito de explicação pela coligação em Lisboa. Agora, defendeu, “à convergência temos de juntar a abrangência e ir por esse país fora falar com as associações, com a academia, com as ONG [Organizações Não Governamentais] por todo o país, para preencher de conteúdo cada dia do próximo mandato parlamentar”.

Patrícia Robalo apresentou uma visão mais transversal do partido, em contraposição com o protagonismo de Rui Tavares e sustentou que o crescimento do partido passa por aí: “O Livre atrai muita gente, muitos jovens, precisamente por não ser uma estrutura personalizada e hierarquizada e tem de concretizar esses princípios”.

Defendeu, por exemplo, que o partido “dê igualdade a minorias e a pessoas discriminadas, que contrarie o status quo”, e defendeu “mais lideranças e menos bastidores para as mulheres”. Prometeu que, com a lista B no GT, o partido “retomará as reuniões públicas” dos órgãos dirigentes previstas nos estatutos e defendeu o reforço da transparência do partido, sobretudo tendo em conta as subvenções públicas que passa a receber devido à representação parlamentar.

O XII Congresso do Livre, que decorre no Convento de São Francisco, em Coimbra, começou na manhã deste sábado com um minuto de silêncio pela paz e em solidariedade com as vítimas do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Os resultados das eleições internas serão conhecidos no domingo, último dia deste conclave ordinário.