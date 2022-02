Partidos vão receber 16 milhões de euros anuais pelos votos de domingo

Nesta legislatura o bolo de subvenções públicas para financiamento partidário poderá chegar aos 77 milhões de euros. A que se somam os sete milhões para as despesas de campanha. Sem deputados, CDS recebe 255 mil euros por causa dos votos recebidos.

É uma conjugação de dois factores: a maior afluência às urnas e a duração mais longa da legislatura. O bolo da subvenção estatal para financiamento dos partidos decorrente das eleições legislativas de domingo será desta vez maior do que o habitual e irá roçar os 77 milhões de euros, de acordo com as contas feitas pelo PÚBLICO. A esse valor é ainda preciso juntar os sete milhões de euros previstos para a subvenção estatal às despesas de campanha eleitoral. O que perfaz uma factura total das legislativas de 84 milhões de euros.