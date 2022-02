Livre elege novos dirigentes em congresso em Coimbra

Duas mulheres lideram as duas listas que vão disputar, no próximo fim-de-semana, em Coimbra, o Grupo de Contacto do Livre, ou seja, a sua direcção. Mas neste partido em que o colectivo é sempre mais valorizado que o individual, os posicionamentos na lista são pouco mais do que simbólicos. Quer ganhe a lista A, liderada por Teresa Mota, ou a lista B encabeçada por Patrícia Robalo, o principal protagonista será sempre Rui Tavares, o deputado único eleito pelo partido, que vai em número dois na lista A.