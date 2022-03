Coligação com PS em Lisboa levou a divisão no Livre

Decisão foi aprovada na assembleia do partido, mas é o motivo apontado para o surgimento, pela primeira vez, de duas listas à liderança do Livre, que elegeu Rui Tavares como vereador e como deputado.

A decisão do Livre de integrar uma lista de coligação com o PS em Lisboa nas últimas autárquicas é o principal motivo apontado para o surgimento, pela primeira vez, de duas listas concorrentes aos órgãos dirigentes do partido que elegeu Rui Tavares como vereador na capital e depois como deputado à Assembleia da República. A eleição tem lugar no XII Congresso do Livre que se realiza este fim de semana em Coimbra.