A festa de anos do Livre teve a eleição de Rui Tavares como brinde

A sala em que o Livre fez a sua noite eleitoral na Casa do Alentejo, em Lisboa, tinha aquele ar chique dos velhos clubes nocturnos, com lustres a pender do tecto, esculturas de mulheres nuas e mostrengos, pinturas campestres nas paredes. A envolvência não podia contrastar mais com a mensagem progressista que o partido diz trazer para a vida política.